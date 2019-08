G7, Trump: Alleati rispettano guerra commerciale con la Cina

di scp

Biarritz (Francia), 25 ago. (LaPresse/AFP) - Donald Trump ha detto che la sua guerra commerciale con la Cina non ha provocato tensioni al vertice del G7, nonostante le preoccupazioni espresse da molti altri leader. "Penso che rispettino la guerra commerciale", ha risposto ai giornalisti, e alla domanda sulle possibili critiche delle sue controparti in materia, ha dichiarato: "No, per niente, non l'ho sentito".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata