G7, Spagna si oppone a blocco accordo Ue-Mercosur: Noi in prima linea

Madrid (Spagna), 24 ago. (LaPresse/AFP) - La Spagna "non condivide la posizione di blocco" dell'accordo commerciale tra l'Unione europea e il Mercosur proposto dal presidente francese Emmanuel Macron. Lo ha dichiarato la presidenza del governo spagnolo in un messaggio ricevuto da AFP. "La Spagna è stata in prima linea negli ultimi sforzi per firmare l'accordo UE-Mercosur che aprirà enormi opportunità per i due blocchi", ha fatto sapere Madrid nel messaggio, respingendo un "blocco della ratifica" dell'accordo di libero scambio.

