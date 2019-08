G7, proteste contro vertice: 68 fermati e 38 in custodia polizia

di lrs

Milano, 24 ago. (LaPresse) - Secondo la Prefettura dei Pirenei Atlantici, 68 persone sono state fermate e 38 poste in custodia di polizia, in particolare per "possesso di armi", durante la manifestazione anti-G7 a Bayonne, a pochi chilometri da Biarritz, in Francia, dove è in corso il vertice dei grandi del mondo. È quanto scrive 'Le Figaro', secondo cui l'Eliseo ha annunciato che la cena informale del G7, che si è tenuta al faro della località che ospita il summit, è terminata poco dopo le 23.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata