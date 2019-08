G7, pranzo non programmato Macron-Trump prima di avvio vertice

di scp

Biarritz (Francia), 24 ago. (LaPresse/AFP) - Pranzo a sorpresa tra il presidente francese Emmanuel Macron e il suo omologo americano Donald Trump prima dell'apertura di un G7 particolarmente teso. Un incontro che non era originariamente previsto. Lo hanno riferito funzionari dell'Eliseo. I due leader si sono incontrati all'Hotel du Palais, nell'elegante località balneare che ospita il G7 nel sud-ovest della Francia fino a lunedì. Trump, prima della sua partenza per il G7, aveva nuovamente minacciato l'imposizione di tariffe sul vino francese per una nuova tassa di Parifi sulle più grandi società tecnologiche statunitensi.

