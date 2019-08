G7, no incontri in programma tra Zarif e Usa

di scp

Biarritz (Francia), 25 ago. (LaPresse/AFP) - Il ministro degli Esteri Javad Zarif è a Biarritz per incontri con la diplomazia francese, mentre nulla è in programma con la delegazione americana. Lo rende noto l'Eliseo. Zarif "è arrivato a Biarritz, dove si tiene il G7, per continuare i colloqui sulle recenti misure tra i presidenti di Iran e Francia", ha scritto il portavoce del ministero degli Esteri iraniano Abbas Mousavi su Twitter, riferendosi agli sforzi per salvare l'accordo sul nucleare.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata