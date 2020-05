G7, media: Jonhson parteciperà di persona a summit a Washington

di lcl

Milano, 30 mag. (LaPresse) - Boris Johnson parteciperà di persona al G7 in programma negli Usa. Lo riporta il quotidiano britannico The Times. Il premier britannico, secondo i media, avrebbe quindi accettato l'invito del presidente Usa Donald Trump che aveva precedentemente annullato il summit in programma a metà giugno per l'emergenza Covid.

