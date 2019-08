G7, Macron precisa: No mandato formale a discutere con l'Iran

di scp

Biarritz (Francia), 25 ago. (LaPresse/AFP) - Emmanuel Macron ha precisato di non aver avuto "alcun mandato formale da parte del G7" a discutere con l'Iran e che tutti "continueranno ad agire nel proprio ruolo", ma si felicita del fatto che i membri del G7 condividano gli stessi obiettivi. "Il G7 è un club informale, non diamo un mandato formale all'uno o all'altro", ha detto, mentre Donald Trump ha assicurato di non aver discusso con le sue controparti un messaggio comune all'Iran. Emmanuel Macron aveva precedentemente dichiarato sul canale LCI che sulla questione ci sarebbe stata una "comunicazione comune" del G7.

