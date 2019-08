G7, Macron: Le tensioni commerciali fanno male a tutti

di scp

Biarritz (Francia), 24 ago. (LaPresse/AFP) - Il presidente francese Emmanuel Macron ha avvertito che "le tensioni commerciali fanno male a tutti", dopo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha imposto nuove tariffe alla Cina e ha minacciato di prendere di mira i vini francesi. In un discorso televisivo alla nazione mentre i leader del G7 si sono riuniti per il vertice a Biarritz, Macron ha dichiarato che il suo obiettivo è "convincere tutti i nostri partner che le tensioni commerciali sono dannose per tutti" e ha promesso di lavorare su "una vera ripresa" per il globale economia.

