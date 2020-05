G7, Boris Johnson parteciperà di persona al summit di Washington

Boris Johnson parteciperà di persona al G7 in programma negli Usa. Lo riporta il quotidiano britannico The Times. Il premier britannico, secondo i media, avrebbe quindi accettato l'invito del presidente Usa Donald Trump che aveva precedentemente annullato il summit in programma a metà giugno per l'emergenza Covid.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata