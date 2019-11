Furto del secolo al Castello di Dresda: bottino da un miliardo

Furto del secolo nella sala delle famosissime 'Gruene Gewoelbe' (Volte verdi) nel castello di Dresda, in Germania. La notizia, rivelata dalla Bild, è stata poi confermata dalla direttrice del museo, Marion Ackerman che non ha voluto fornire il valore esatto dei tesori rubati ma ne ha sottolineato "l'inestimabile valore culturale e storico". Per il giornale tedesco si tratta del "più clamoroso furto d'arte nella storia del dopoguerra" e il valore della refurtiva si aggirerebbe attorno al miliardo di euro. Secondo la ricostruzione della polizia, almeno due ladri sono riusciti a introdursi nel museo durante la notte, poco prima delle 5, provocando l’incendio di un trasformatore elettrico che ha messo fuori uso il sistema d'allarme. I due hanno sottratto soprattutto gioielli del XVIII secolo, tralasciando vasi e dipinti, probabilmente perché ingombranti per poi fuggire.

