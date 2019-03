Germania, preparavano un attacco islamista: 11 arresti a Francoforte

Avevano già preso contatti con "diversi trafficanti di armi, preso in affitto un grande veicolo" e raccolto i soldi per acquistare le armi.

Undici persone sono state arrestate a Francoforte, in Germania, perché sospettate di pianificare un attacco terroristico islamista con armi da fuoco e in cui un'auto si sarebbe lanciata sulla folla. Lo riferisce la polizia tedesca. La mente del piano, secondo gli inquirenti, erano un 21enne di Offenbach e due fratelli di 31 anni di Wiesbaden appartenenti alla scena salafita, tutti arrestati. L'obiettivo, secondo la procura di Francoforte, era quello di "uccidere il maggior numero possibile di infedeli". I sospettati, le cui nazionalità non sono state rese note, avevano già preso contatti con "diversi trafficanti di armi, preso in affitto un grande veicolo" e raccolto i soldi per acquistare le armi.



