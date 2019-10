Francia, uomo asserragliato in museo a Saint-Raphael minaccia: "Sarà inferno"

Un uomo è asserragliato da questa mattina nel museo archeologico di Saint-Raphael, in Costa Azzurra, nel dipartimento del Var. Sulle pareti dell'edificio sono state scritte minacce in arabo. "Il museo sarà un inferno", si legge sulla facciata. Questa persona o queste persone si rifiutano di arrendersi e di comunicare con la polizia sul posto, che è in attesa dell'intervento di un'unità d'élite. La polizia ha circondato il museo della città del sud della Francia, dove l'uomo, forse con un complice, ha fatto irruzione durante la notte e si rifiuta di comunicare con la polizia.

