Francia, troppa attesa per il panino: cliente spara al cameriere e lo uccide

Un cameriere di un ristorante in un sobborgo di Parigi è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco da un cliente che ha dato in escandescenze ritenendo di aver atteso troppo a lungo per ricevere un panino. Lo ha fatto sapere una fonte informata, spiegando che a chiamare la polizia sono stati i colleghi del ristorante di Noisy-le-Grand. I tentativi di rianimare il 28enne sono stati vani, l'uomo è morto sul luogo dell'attacco. L'aggressore è fuggito. La polizia ha aperto un'indagine per omicidio.

