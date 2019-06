Francia, tre morti in incendio palazzina a Parigi

di mad

Parigi (Francia), 22 giu. (LaPresse/AFP) - Tre persone sono rimaste uccise e un'altra gravemente ferita in un incendio scoppiato intorno alle 5 in un edificio nell'undicesimo distretto di Parigi: lo rendono noto i vigili del fuoco. Ventisette persone sono state anche leggermente ferite, o intossicate dai fumi rilasciati dall'incendio scoppiato in un edificio di sei piani che ospita un ristorante, un bagno turco e appartamenti, ha detto un portavoce dei vigili del fuoco di Parigi.

