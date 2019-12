Francia, Tour Eiffel chiusa per scioperi contro riforma pensioni

di scp

Parigi (Francia), 5 dic. (LaPresse/AFP) - La Tour Eiffel oggi resta chiusa a causa degli scioperi contro la riforma delle pensioni. I lavoratori presenti non sono "sufficienti per aprire il monumento in condizioni di sicurezza e accoglienza ottimali per il pubblico", specifica Sete, società che gestisce il monumento.

