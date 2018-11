Francia, lacrimogeni e idranti a Champs-Elysees: scontri alla protesta dei gilet gialli

Giornata di scontri e tensioni nel cuore di Parigi. Continua la protesta dei 'gilet gialli' contro l'aumento delle tasse sui carburanti. In migliaia hanno raggiunto place de l'Etoile e la parte alta degli Champs-Elysées a Parigi, al grido di "Dimissioni per Macron", nonostante la manifestazione sia stata vietata dalle autorità: otto di loro sono stati fermati.

La polizia è intervenuta lanciando gas lacrimogeni per allontanare i manifestanti dalla rotatoria degli Champs-Elysées, confine del perimetro di sicurezza che include i dintorni dell'Eliseo, la parte bassa degli Champs-Elysées e place de la Concorde. "C'è stato qualche tentativo di forzare gli sbarramenti e l'utilizzo di qualche lacrimogeno ma nessun manifestante è entrato nella zona vietata dall'ordinanza", ha detto la Prefettura a Afp. E ancora. Gli agenti hanno poi utilizzato gli idranti per tenere lontani i dimostranti dalla zona vietata sugli Champs-Elysées. Secondo la Prefettura "gli incidenti sono legati alla presenza alla testa del corteo di un centinaio di membri di ultradestra che provocano le forze dell'ordine". Mobilitazioni si sono svolte anche nella provincia, in particolare nei pressi dei caselli e delle arterie autostradali.

Secondo il ministro dell'Interno francese, Christophe Castaner, in tutta la Francia i gilet gialli che manifestano sono 23mila, di cui tra 5mila e 8mila a Parigi. E ha condannato gli scontri attribuendoli a "sobillatori" dell'ultradestra che "hanno risposto all'appello di Marine Le Pen e vogliono mettersi contro le istituzioni, così come vogliono mettersi contro i parlamentari della maggioranza". Replica Le Pen: "Avevo chiesto al governo perché non desse ai Gilet gialli l'autorizzazione a manifestare sugli Champs-Elysées. Oggi Castaner usa questa domanda per colpirmi. È patetico e disonesto, così come l'autore di questa manipolazione politica" ha scritto su Twitter la leader del Rassemblement National (RN). Il giorno prima aveva chiesto sempre su Twitter: "Che cosa giustifica il fatto che il popolo francese non possa manifestare sugli Champs-Elysées, dove si svolgono molti altri raduni (Coppa del mondo, Capodanno...)?", aggiungendo: "Abbiamo la sensazione che i Gilet gialli, seppur pacifici, non siano trattati con la calma e la benevolenza di cui godono le milizie d'estrema sinistra, che sistematicamente danno prova di violenza, in tutta impunità".

Venerdì ancora caos e tensioni. Un uomo di 45 anni, nel parcheggio di un centro commerciale di Angers, ha minacciato di avere una granata addosso e degli esplosivi nello zaino. Secondo l'emittente Bfmtv, l'uomo ha chiesto di essere ricevuto all'Eliseo dal presidente francese Emmanuel Macron, insieme agli altri manifestanti. L'uomo, in tarda serata, si è arreso.

