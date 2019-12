Francia, sindacato: Nessuna tregua per Natale

di scp

Parigi (Francia), 12 dic. (LaPresse/AFP) - Non ci sarà "nessuna tregua per Natale" nella mobilitazione in corso senza il ritiro della riforma delle pensioni. Lo ha detto parlando con Francia info il segretario generale del sindacato del settore trasporti Cgt-Cheminots, Laurent Brun. La mobilitazione continuerà "fino a quando non ci verrà garantito che l'attuale sistema sarà mantenuto", ha aggiunto

