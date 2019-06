Francia, Sarkozy sarà processato per corruzione e traffico d'influenze

L'ex presidente francese Nicolas Sarkozy sarà processato per l'accusa di corruzione di un magistrato, nel caso legato a intercettazioni telefoniche. Lo hanno fatto sapere ad AFP fonti concordanti. La Corte di cassazione ha respinto gli ultimi ricorsi presentati dall'ex presidente, dall'avvocato Thierry Herzog e dall'ex magistrato Gilbert Azibert per evitare il processo per corruzione e traffico di influenze. Le udienze, mentre su Sarkozy pende anche l'affaire Bygmalion, dovrebbero tenersi a Parigi nei prossimi mesi.

