Francia, polizia a Università Evry: forse uomo armato all'interno

di mrc/gng

Torino, 12 mar. (LaPresse) - Un massiccio intervento di polizia è in corso alla biblioteca dell'università di Evry-Courcouronnes, vicino a Parigi, in Francia. Lo scrive Le Parisien specificando il dispiegamento di forze è stato messo in atto dopo una telefonata che ha riferito di un uomo armato. La stessa segnalazione è arrivata anche da alcuni testimoni che hanno parlato di un uomo armato forse con esplosivo. Le informazioni non sono ancora state confermate. Le forze dell'ordine hanno messo in caso il protocollo previsto per le 'stragi di massa'.

