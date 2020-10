Francia, Papa: "Cessi la violenza, reagire al male con il bene"

"È un momento di dolore, in un tempo di confusione. Il terrorismo e la violenza non possono mai essere accettati. L'attacco di oggi ha seminato morte in un luogo di amore e di consolazione, come la casa del Signore. Il Papa è informato della situazione ed è vicino alla comunità cattolica in lutto. Prega per le vittime e per i loro cari, perché la violenza cessi, perché si torni a guardarsi come fratelli e sorelle e non come nemici, perché l'amato popolo francese possa reagire unito al male con il bene". Lo dichiara il Direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo Bruni, dopo l'attentato nella Cattedrale di Nizza.

