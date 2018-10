Francia, ministro Interno presenta dimissioni: Macron le rifiuta

di nbr/vln

Parigi (Francia), 1 ott. (LaPresse/AFP) - Il ministro francese dell'Interno, Gérard Collomb, ha presentato le proprie dimissioni al presidente Emmanuel Macron che le ha rifiutate. Lo si apprende da fonti della presidenza che confermano le indiscrezioni del quotidiano Le Figaro. "Di fronte agli attacchi di cui il ministro è stato oggetto da quando ha confermato che sarà il candidato, quando arriverà il momento, per il comune di Lione, il presidente della Repubblica ha rinnovato la sua fiducia in lui e gli ha chiesto di restare impegnato nella sua missione per la sicurezza dei francesi", ha precisato l'Eliseo.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata