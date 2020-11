Francia, media: No-global Vecchi non sarà estradato in Italia

di lcl

Milano, 4 nov. (LaPresse) - L'attivista no-global italiano, Vincenzo Vecchi, condannato per la sua partecipazione nel 2001 alle manifestazioni contro il G8 a Genova non sarà consegnato dalla Francia alla giustizia italiana. La Corte d'appello di Angers (Maine-et-Loire) ha deciso di non eseguire il mandato d'arresto europeo. Lo riportano i media francesi. Vecchi potrà quindi tornare nella sua casa di Rochefort-en-Terre.

