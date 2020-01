Francia, media: Aggressore Villejuif 22enne francese con problemi psichiatrici

di scp

Milano, 3 gen. (LaPresse) - Il responsabile dell'attacco con coltello a Villejuif, vicino a Parigi, sarebbe un uomo nato nel 1997 a Les Lilas, nell'hinterlan della capitale, con alle spalle problemi psichiatrici. Si tratterebbe di Nathan C., identificato dalla carta di credito e dalle sue impronte digitali. Lo riferisce Le Parisien. Non risulterebbe essere stato ricoverato in ospedale al momento degli eventi, gli investigatori stanno verificando se fosse in cura.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata