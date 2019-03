Francia, maxi-accordo con Xi Jinping: Cina compra 300 Airbus

di mal

Parigi (Francia), 25 mar. (LaPresse/AFP) - Un totale di 290 Airbus A320 e 10 A350 per un valore stimato di 35 miliardi di dollari. Sono i numeri del contratto firmato oggi tra il Casc di proprietà statale cinese e il costruttore di aeromobili europeo. L'accordo commerciale è stato firmato in occasione della visita del presidente cinese Xi Jinping in Francia, e si è rivelato molto più importante di quello che Emmanuel Macron aveva annunciato più di un anno fa. Durante un viaggio in Cina nel gennaio 2018, il capo dello stato francese aveva assicurato che la seconda economia mondiale si stava preparando a ordinare 184 aerei a medio raggio della famiglia A320, destinati a 13 compagnie cinesi. Questo "grande contratto per Airbus è un importante progresso e un eccellente segnale della forza degli scambi" tra Cina e Francia, ha dichiarato Emmanuel Macron durante la cerimonia delle firme all'Eliseo. Altri accordi sono stati firmati per dieci miliardi di euro, riguardanti la costruzione di un campo di turbine eoliche in mare da parte della compagnia francese Edf e di un partner cinese, e l'acquisto da parte della compagnia di navigazione Cma-Cgm di 10 navi portacontainer costruite in Cina per 1,2 miliardi di euro. Parigi e Pechino hanno anche annunciato la cooperazione nella lotta contro il riscaldamento globale, sulle ricerche spaziali, in particolare nell'esplorazione della luna, e nella cultura con l'apertura a novembre di un centro Beaubourg a Shanghai.(Segue).

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata