Francia, Macron riceverà Putin il 19 agosto

di scp

Bormes-les-Mimosas (Francia), 27 lug. (LaPresse/AFP) - Il presidente francese Emmanuel Macron ha annunciato che riceverà il suo omologo russo Vladimir Putin a Fort Brégançon il 19 agosto, pochi giorni prima del vertice del G7 di fine agosto a Biarritz. Fort Brégançon permette "di isolarsi per lavorare, di avere l'attrezzatura per ricevere tutte le chiamate internazionali, di essere in grado di ricevere leader stranieri, cosa che farò con Vladimir Putin tra poche settimane", ha detto Macron. La Francia deve ospitare il G7 - precedentemente G8, prima dell'esclusione della Russia - a Biarritz dal 24 al 26 agosto.

