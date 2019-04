Catturato l'uomo che si era barricato in casa con ostaggi a Lourdes

Le forze speciali francesi del Raid sono intervenute a Lourdes, dove un ex militare 50enne aveva sequestrato in un'abitazione la ex moglie e altre due persone. L'aggressore ha ferito all'anca a colpi d'arma da fuoco la ex moglie, dopo che aveva lasciato uscire dall'abitazione le altre due persone. Il sequestratore ha poi tentato di suicidarsi, ma è stato catturato dagli agenti. Secondo le forze dell'ordine, l'uomo era noto per precedenti violenze coniugali.

Nel corso del sequestro sono stati uditi spari e un'esplosione.

Forcené retranché rue Mozart à #Lourdes - Mardi 23 avril 2019

Vers 11h00 ce matin, des témoins ont entendu des coups de feu rue Mozart à Lourdes. Il s’agit d’un individu retranché à son domicile ayant tiré des coups de feu vers l’extérieur. https://t.co/LNqFYIo3oZ pic.twitter.com/u0lh0eoN5Q — Préfet des Hautes-Pyrénées (@Prefet65) 23 aprile 2019

