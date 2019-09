Francia, l'ultimo saluto a Jacques Chirac

Capi di stato di ieri e oggi per i funerali dell'ex presidente francese a Parigi: Bill Clinton, Mattarella, Putin e Hollande

Personaggi del mondo politico, ma non solo, presenti alla chiesa di Saint-Sulpice, a Parigi, per i funerali dell'ex presidente Jacques Chirac, scomparso giovedì 26 settembre all'età di 86 anni. Alla cerimonia hanno preso parte, tra gli altri, l'ex presidente degli Stati Uniti, Bill Clinton, gli ex presidenti francesi Valéry Giscard d'Estaing, Nicolas Sarkozy e François Hollande, il Capo dello Stato italiano Sergio Mattarella e il presidente russo Vladimir Putin. Presenti anche diversi personaggi del mondo dello spettacolo, tra i quali l'attrice messicana Salma Hayek e l'attore francese Vincent Lindon.