Francia, L'Oréal pagherà 320 mln al fisco per 'risolvere controversia'

di lrs

Parigi (Francia), 20 set. (LaPresse/AFP) - Il gruppo L'Oréal ha annunciato che pagherà un totale di 320 milioni di euro al fisco francese per "risolvere una controversia" relativa al pagamento delle imposta sulle società tra il 2014 e il 2018. Questa somma rappresenta poco meno del 10% dell'utile netto registrato nel 2018 (3,89 miliardi di euro) dal colosso francese dei cosmetici. L'operazione non avrà "significativi ricadute significative sul futuro", assicura il gruppo in una nota.

