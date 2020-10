Francia, Johnson: Sotto choc per barbaro attacco a Nizza

di lcl

Milano, 29 ott. (LaPresse) - Il primo ministro britannico Boris Johnson si è detto "sotto choc" per "il barbaro attacco" che ha causato almeno tre morti nella Basilica di Notre-Dame a Nizza. "Sono scioccato dalla notizia del barbaro attacco alla Basilica di Notre Dame a Nizza", ha scritto su Twitter il premier, sia in francese che in inglese, "I nostri pensieri sono con le vittime e le loro famiglie, e il Regno Unito è al fianco della Francia nella lotta contro il terrore e l'intolleranza ", ha aggiunto.

