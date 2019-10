Francia, indagine su assalto prefettura non affidata all'antiterrorismo

di scp

Parigi (Francia), 3 ott. (LaPresse/AFP) - La procura antiterrorismo non è stata incaricata in questa fase delle indagini per l'assalto in prefettura a Parigi. L'indagine è aperta per omicidio volontario, ha affermato il procuratore di Parigi Rémy Heitz. L'aggressore, 45 anni, con una disabilità, ha ucciso quattro dipendenti pubblici, tra cui una donna e 3 agenti, con un coltello da cucina, prima di essere ucciso a sua volta con un colpo alla testa.

