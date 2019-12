Francia, grande incendio nella notte in raffineria Total a Le Havre

di dab

Rennes (Francia), 14 dic. (AFP/LaPresse) - Un grande incendio è scoppiato durante la notte tra venerdì a sabato nella raffineria di Total a Gonfreville-l'Orcher, vicino a Le Havre, senza causare danni, ed è in una fase "in gran parte discendente", ha riferito la prefettura della Senna marittima. "L'incendio è scoppiato alle 4 del mattino su una pompa responsabile della circolazione degli idrocarburi nell'impianto Total a Gonfreville-l'Orcher. Un piano operativo interno è stato avviato alle ore 4:10 e l'incendio è attualmente in una fase ampiamente discendente anche se ci sono ancora poche case", ha fatto sapere ancora la prefettura alle prime luci del mattino.

