Francia, grande incendio in area industriale a Villeurbanne

di scp

Lione (Francia), 8 ott. (LaPresse/AFP) - Un grande incendio è in corso in un'area di 5mila mq a Villeurbanne, vicino a Lione, un'ex zona industriale convertita in incubatore di imprese che ospita 55 start-up. Non è un sito sensibile classificato 'Seveso', ha spiegato la prefettura ad Afp. L'incendio è scaturito intorno alle 7, non sono segnalati feriti.

