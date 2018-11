Francia, gilet giallo minaccia: "Ho esplosivi, Macron ci riceva"

In un centro commerciale di Angers in uomo di 45 anni sostiene di avere una granata addosso e altri materiali esplosivi

Intervento delle forze speciali francesi in corso nel parcheggio di un centro commerciale di Angers, dove un uomo di 45 anni che indossa un gilet giallo simbolo della protesta contro l'aumento delle tasse sui carburanti e degli esplosivi nello zaino. Lo riporta l'emittente Bfmtv, spiegando che l'uomo chiede che i 'gilet gialli' vengano ricevuti all'Eliseo dal presidente francese Emmanuel Macron.

I fatti sono in corso nel centro commerciale Espace Anjou. Secondo una fonte di polizia, citata dall'emittente France 3, gli agenti sul posto hanno già avviato il dialogo con l'uomo e sperano di riuscire a placare la situazione. Per domani è prevista a Parigi una nuova mobilitazione dei 'gilet gialli': secondo una fonte di polizia, citata sempre da France 3, per l'occasione verranno dispiegati nella capitale circa 5mila poliziotti e gendarmi. Il ministro dell'Interno, Christophe Castaner, parlando alla vigilia della manifestazione, ha dichiarato: "Lancio ancora una volta un appello alla responsabilità degli organizzatori. La libertà di espressione sarà garantita" ma "non c'è libertà senza ordine pubblico".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata