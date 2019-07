Francia, genitori Vincent Lambert: Sua morte è crimine di Stato

di vln

Lille (Francia), 11 lug. (LaPresse/AFP) - La morte di Vincent Lambert è "un crimine di Stato". Lo hanno denunciato i genitori Pierre e Viviane accuando nuovamente il medico del paziente in stato vegetativo da quasi 11 anni, morto giovedì all'ospedale universitario di Reims. "incent è morto, ucciso dalla ragione di stato e da un medico che ha rinunciato al giuramento di Ippocrate (...) Il tempo è lutto e meditazione. È anche la meditazione di questo crimine di Stato", si legge in una nota affidata ai legali Jean Paillot et Jérôme Triomphe

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata