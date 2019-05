Francia, funzionario dei servizi segreti italiani trovato morto a Parigi

Il corpo è stato trovato vicino all'hotel in cui pernottava nella notte tra domenica e lunedì con una ferita al mento

Un funzionario di Palazzo Chigi è stato trovato morto a Parigi, nella notte tra domenica e lunedì, con una ferita al mento, a terra, vicino all'hotel in cui risiedeva. Lo riporta il sito del quotidiano francese le Point, spiegando che la vittima è stata identificata come Massimo I, 50 anni, e presumibilmente era un membro dei servizi di intelligence italiani. La procura di Parigi ha aperto un'indagine per la causa della morte.

Secondo quanto riporta il sito, Massimo era arrivato domenica stessa da Roma all'aeroporto Roissy-Charles-de-Gaulle. La polizia ha trovato nella cassaforte della camera d'albergo una chiave di sicurezza crittografata, una busta contenente 85 biglietti da 20 euro, una chiave usb, un adattatore per scheda SD e una scheda SD.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata