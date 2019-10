Francia, fermata moglie dell'assalitore prefettura Parigi

di scp

Parigi (Francia), 3 ott. (LaPresse/AFP) - La moglie dell'uomo neutralizzato dopo aver ucciso quattro funzionari della prefettura di parigi è stata messa in custodia. Lo ha affermato il procuratore di Parigi, Remy Heitz. Heitz ha annunciato che è in corso una perquisizione nella casa dell'uomo, 45 anni, nell'ambito di un'indagine aperta per omicidio intenzionale e tentato omicidio volontario di pubblici ufficiali.

