Francia, deraglia motrice Tgv in Alsazia: 21 feriti, grave il macchinista

(LaPresse) - Un treno Tgv che collega Strasburgo a Parigi è deragliato giovedì mattina, intorno alle 7.30, nei pressi di Ingenheim, in Alsazia. Almeno 21 le persone che sono rimaste ferite tra cui il macchinista che sarebbe in gravi condizioni. Lo fanno sapere le ferrovie francesi Sncf citate da France Info. Da quanto si apprende, il convoglio non è deragliato completamente ma la motrice è uscita dai binari, trascinando con sé le prime quattro carrozze. Sncf assicura che non è prevista un'interruzione del traffico ferroviario dei Tgv ma solo alcuni ritardi. Al momento i Tgv sono dirottati sulla linea classica tra Vendenheim (Basso Reno) e Baudrecourt (Mosella).

