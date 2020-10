Francia, Darmanin: Siamo in guerra contro ideologia islamista

di lcl

Milano, 30 ott. (LaPresse) - "La Francia è in guerra. Siamo in guerra contro un nemico sia interno che esterno. Siamo in guerra contro l'ideologia islamista". Lo ha detto il ministro dell'Interno francese Gerald Darmanin in un'intervista a Rtl. "L'islamismo è una forma di fascismo del 21esimo secolo, un estremismo che dobbiamo combattere", ha aggiunto all'indomani dell'attentato avvenuto nella basilica di Notre Dame a Nizza dove hanno perso la vita tre persone.

