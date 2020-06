Francia, corteo a Parigi: polizia usa gas lacrimogeni

di mrc

Parigi (Francia), 13 giu. (LaPresse/AP) - La polizia francese ha sparato gas lacrimogeni e ha impedito ai manifestanti, scesi in strada per protestare contro la brutalità delle forze dell'ordine e le discriminazioni razziali, di marciare per la città di Parigi. I gas lacrimogeni sono stati sparati dopo che un gruppo di militanti di estrema destra è stato sgomberato dal tetto di un edificio. I manifestanti hanno fatto esplodere petardi e hanno gridato contro la polizia, ma per il resto il corteo si è svolto in modo pacifico.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata