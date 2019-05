Francia, caso Lambert: Corte d'appello Parigi ordina ripresa cure

di lrs

Parigi (Francia), 20 mag. (LaPresse/AFP) - La Corte d'appello di Parigi, interpellata dai genitori di Vincent Lambert, ha ordinato stasera il ripristino dei trattamenti per tenerlo in vita, interrotti da questa mattina, fino a quando una commissione dell'Onu non deciderà a fondo sul suo caso.

Il tribunale "ordina allo Stato francese (...) di adottare tutte le misure per applicare le misure provvisorie richieste dal Comitato internazionale sui diritti delle persone con disabilità il 3 maggio 2019 per il mantenimento degli alimenti e l'idratazione" di Lambert, secondo la decisione consultata dall'AFP.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata