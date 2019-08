Francia, attacco con coltello vicino a Lione: un morto e 9 feriti

È di un morto e nove feriti in Francia il bilancio di un'aggressione compiuta con armi da taglio a Villeurbanne, vicino Lione nei pressi della stazione della metro di Laurent Bonnevay. Lo riferisce la prefettura locale. Secondo l'emittente Bfmtv gli autori sono due e uno è stato fermato e interrogato mentre l'altro è ricercato. A perdere la vita un 19enne, tra i feriti tre sono in gravi condizioni .Secondo una fonte di polizia, uno dei feriti gravi sarebbe in condizioni di emergenza assoluta. Il primo bilancio era di un morto e sei feriti.

