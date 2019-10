Francia, arrestato l'uomo asserragliato al museo di Saint-Raphael

di scp

Milano, 23 ott. (LaPresse) - Secondo la Prefettura del Var, l'uomo asserragliato nel museo di Saint-Raphael è stato arrestato in seguito all'intervento del corpo speciale di polizia Raid. Sarebbe vivo e non è stato ancora identificato. Non aveva ostaggi. Lo riferisce Nice Matin.

