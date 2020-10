Francia, allarme bomba Lione: donna ha minacciato di farsi esplodere al grido di Allah Akbar

Torna l'allarme terrorismo in Francia, dopo che qualche giorno fa un un professore era stato decapitato nella periferia di Parigi da un 18enne ceceno. La stazione Part-Dieu di Lione è stata completamente evacuata dopo che una donna, che trasportava diversi bagagli, ha minacciato di farsi esplodere gridando "Allah Akbar". A riportare la notizia sono stati i media francesi. La donna, che indossava un burqua per rendersi meno riconoscibile, è stata fermata. Gli artificieri, intervenuti sul posto, non hanno trovato nessun esplosivo.

Le forze dell'ordine hanno chiesto al pubblico di evitare la zona. Il trasporto era stato momentaneamente interrotto. La compagnia ferroviaria statale francese (Sncf) ha istituito un perimetro di sicurezza secondo le indicazioni della polizia giudiziaria.



