Francia, al via procedura arresto cure a Lambert

di ect

Lilla (Francia), 20 mag. (LaPresse/AFP) - E' stata avviata la procedura per lo stop delle cure a Vincent Lambert, paziente in stato vegetativo da oltre 10 anni, diventato il simbolo del dibattito sul fine vita in Francia. Lo si apprende dall'avvocato dei genitori e da fonti della famiglia.

