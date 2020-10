Francia, al-Azhar condanna attacco terroristico: Ingiustificabile

di lcl

Milano, 29 ott. (LaPresse) - Il grande imam dell'influente istituzione dell'Islam sunnita Al-Azhar, lo sceicco Ahmed Al-Tayyeb, ha condannato fermamente "l'aberrante attacco terroristico" avvenuto questa mattina presso la basilica di Notre Dame a Nizza, in Francia, che ha provocato la morte di tre persone e il ferimento di molte altre. In una dichiarazione rilasciata nel pomeriggio, e citata dai media egiziani, l'imam ha affermato che "non c'è modo di giustificare questi orribili atti terroristici che sfidano gli insegnamenti pacifici dell'Islam e di tutte le religioni divine", e ha sottolineato la necessità di "contrastare tutti gli atti di violenza, estremismo e odio". "Al-Azhar denuncia e rifiuta questo brutale atto terroristico, e allo stesso tempo mette in guardia contro l'escalation della violenza e della retorica dell'odio", si legge nel comunicato.

