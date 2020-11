Francia, aggressione in strada a Cholet: 2 morti e 1 ferito

Almeno due persone sono state uccise e una è rimasta ferita in un doppio attacco avvenuto in strada nella cittadina francese di Cholet. Lo riportano i media locali. Secondo le prime ricostruzioni una coppia sarebbe stata aggredita da un uomo armato di coltello in mezzo alla strada. Un sospetto è stato arrestato. Al momento l'aggressione non sembrerebbe avere carattere terroristico.

