Francia, accoltellamento nel dipartimento della Drôme: 2 morti

Accoltellamento a Romans sur Isère, nel dipartimento francese della Drôme: almeno due le persone morte, quattro quelle gravemente ferite, una ferita in modo leggero. Lo ha riferito Bfmtv, citando una fonte giudiziaria. Il presunto è stato fermato e la procura antiterrorismo per ora non è incaricata delle indagini, ma "resta in osservazione".

Secondo France Bleu, l'assalitore sarebbe un richiedente asilo sudanese, di circa 30 anni, che testimoni avrebbero sentito urlare "Allahu Akbar". La testata parla di due morti e sette feriti, di cui quattro in gravi condizioni. L'aggressione avrebbe preso inizio in una macelleria e una delle vittime ne sarebbe il proprietario

