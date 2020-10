Massima allerta antiterrorismo in Francia, dopo attentato a Nizza: 3 morti e diversi feriti

Dopo l'attentato di questa mattina a Nizza, scatta la massima allerta antiterrorismo in Francia. Il piano Vigipirate è stato portato in Francia al livello di stato di "urgenza attentati" su tutto il territorio nazionale, cioè il grado di allerta massima. Lo ha annunciato il premier Jean Castex. Il massimo grado del piano antiterrorismo può essere dichiarato "subito dopo un attentato o se un gruppo terroristico identificato e non localizzato entra in azione", per il "tempo di gestione della crisi"; "permette di garantire la mobilitazione eccezionale di mezzi, ma anche di diffondere informazioni suscettibili di proteggere i cittadini in una situazione di crisi", spiega il governo sul suo sito ufficiale.

Nell'attacco vicino alla Basilica di Notre-Dame de l’Assomption di Nizza, sono state uccise tre persone con un coltello. L'aggressore, ferito dalla polizia, è stato fermato e portato in ospedale. Secondo le prime testimonianze, le forze dell'ordine hanno fatto irruzione nella chiesa sparando.

Tra le vittime ci sono un uomo di circa 70 anni, che sarebbe stato decapitato, e una donna. Ancora imprecisato il numero delle persone che sono rimaste ferite nell'attacco all'arma bianca.

[#attentat ] Quartier Centre ville secteur Notre Dame toujours bouclé, sous contrôle de la @PoliceNationale sur place , Sécurité Publique 06, RAID,PJ, police scientifique, Investigations en cours ne venez pas sur site. pic.twitter.com/yzVHfpDLvc — Police Nationale 06 (@PoliceNat06) October 29, 2020

Il sindaco di Nizza, Christian Estrosi, ha twittato che "tutto fa pensare a un attacco terroristico". "Grazie alla polizia municipale, che ha catturato l'autore dell'accoltellamento", ha aggiunto Estrosi, pubblicando varie fotografie del luogo dell'attacco. Il primo cittadino, che è andato sul posto, ha chiesto agli abitanti di evitare l'area.

Je suis sur place avec la @PoliceNat06 et la @pmdenice qui a interpellé l’auteur de l’attaque. Je confirme que tout laisse supposer à un attentat terroriste au sein de la basilique Notre-Dame de #Nice06. pic.twitter.com/VmpDqRwzB1 — Christian Estrosi (@cestrosi) October 29, 2020

Il ministro dell'Interno Gerald Darmanin ha aggiunto che, dopo aver parlato con Estrosi, presiederà una riunione d'emergenza al suo Ministero.

Secondo 'Nice Matin', l'assalitore è stato catturato dopo essere stato ferito a colpi d'arma da fuoco dalla polizia.

Due ore dopo l'accoltellamento a Nizza, un uomo armato di coltello ha tentato di attaccare degli agenti di polizia e dei passanti in strada ad Avignone, urlando "Allah Akbar".

I poliziotti hanno risposto aprendo il fuoco, uccidendolo. È stata aperta un'inchiesta.

