Francia, 90mila case senza elettricità. La Cgt rivendica: è un'azione di protesta

La Francia nel caos per la tredicesima giornata di proteste contro la riforma delle pensioni. Trasporti paralizzati per lo sciopero di macchinisti e autisti. Code di 300 chilometri intorno a Parigi. Circa 50mila abitazioni sono rimaste senza elettricità nel dipartimento francese di Gironda, in Francia, e altre 40mila a Lione. All'origine ci sono tagli intenzionali delle forniture d'energia, veri e propri sabotaggi, da parte del sindacato Cgt della Rete di trasporto dell'elettricità (Rte). I blackout "in Gironda e a Lione sono legati allo sciopero" e rientrano nella proteste contro il progetto di riforma delle pensioni voluta dal governo, che deve "prenderli come un primo avvertimento": rischia "tagli ancora più massicci", ha dichiarato il delegato sindacale Francis Casanova.

La Torre Eiffel è stata chiusa a causa delle proteste e la polizia è in allerta, nel timore che negozi e veicoli siano vandalizzati o incendiati. Il premier Edouard Philippe riprenderà i colloqui con i leader dei sindacati mercoledì pomeriggio.

Decine di migliaia in piazza

Decine di migliaia di persone sono scese nelle strade in Francia per nuove manifestazioni: insegnanti, dipendenti della sanità pubblica e di altri settori statali hanno marciato con i lavoratori dei trasporti per il terzo giorno di cortei, da quando la tensione è iniziata il 5 dicembre, con la richiesta al governo di rinunciare alla riforma. Secondo la polizia, 14mila persone hanno manifestato a Nantes, 11mila a Montpellier, mentre a Parigi il corteo è previsto più tardi.

Crescono le adesioni

Intanto la mobilitazione contro la riforma delle pensioni in Francia si consolida: tra i dipendenti delle ferrovie Sncf, un terzo dei ferrovieri (32,8%) è in sciopero (lunedì era l'11,2%), mentre lo è il 75,8% dei conducenti (61% lunedì), per i dati ufficiali. Inoltre, hanno incontrato le braccia il 59,2% dei controllori, il 24% dei segnalatori (rispettivamente 41% e 17,3% lunedì). Nel settore dell'istruzione, allo sciopero aderiscono il 25,05% degli insegnanti nella scuola primaria, il 23,32% nella secondaria, secondo il ministero. I dati sono rispettivamente 50% e 60% per i sindacati.

