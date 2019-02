Francia, profanate 80 tombe in un cimitero ebraico. E dall'Israele l'invito a emigrare

Circa 80 tombe del cimitero ebraico di Quatzenheim, in Alsazia, nell'est della Francia, sono state profanate. La scoperta è avvenuta oggi, nel giorno in cui in tutta la Francia sono attese marce contro l'antisemitismo. A comunicarlo è la prefettura del Basso Reno, che ha condannato "con la più grande fermezza" quello che definisce un "atto antisemita odioso".

Le tombe sono state riempite di svastiche blu e gialle e su una sepoltura c'è anche la scritta Elsassisches Schwarzen Wolfe, cioè Lupi neri alsaziani, possibile riferimento a un gruppo autonomista alsaziano attivo negli anni '70. "L'antisemitismo mina i valori della Repubblica che tutti i francesi condividono. Nessuna violenza, nessuna manifestazione di odio o intolleranza devono mettere in pericolo la convivenza", ha dichiarato il prefetto del Basso Reno, Jean-Luc Marx, esprimendo il "suo sostegno più totale alla comunità ebraica che è stata ancora una volta presa di mira".

"Condanno con vigore l'antisemitismo in Francia e lancio un appello agli ebrei: rientrate a casa, immigrate in Israele", questo il messaggio del ministro dell'Immigrazione di Israele, Yoav Gallant, a seguito della profanazione. Emmanuel Macron, che ha voluto visitare il cimitero insieme al Gran rabbino di Francia, Haïm Korsia, ha promesso di agire, legiferare e "punire". "Agiremo, adotteremo leggi e puniremo", ha dichiarato il capo dello Stato parlando con degli abitanti, costernati per l'accaduto.

